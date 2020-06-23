МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Общий спрос на семилетние еврооблигации "Газпрома" превысил 2,2 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

"Газпром" во вторник разместил еврооблигации с погашением в июне 2027 года в объеме 1 миллиард долларов с доходностью в размере 3% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,25-3,375% годовых, но был снижен до около 3,125% годовых.

"Несмотря на сохраняющуюся волатильность рынков в условиях новых вспышек пандемии коронавируса в разных странах мира, "Газпром" выбрал подходящий момент и вышел на международный рынок капитала с выпуском еврооблигаций в долларах США", — отметил он.

По его словам, общий инвесторский спрос превысил 2,2 миллиарда доллара, включая 188 заявок на участие. Около 70% из них — это спрос от международных инвесторов.

"В выпуске приняли участие инвесторы разных регионов мира, благодаря чему сформировалась качественная и диверсифицированная книга заказов. Можно особенно отметить крупные заявки от инвесторов из Великобритании, Франции и Азии. Географическое распределение сбалансированное: Швейцария — 17%, Великобритания — 16%, а в целом континентальная Европа — около 40%, Азия — 17%, оффшорные американские инвесторы — порядка 4-5%, российское участие — немногим менее четверти выпуска. Приняли участие также ближневосточные инвесторы", — рассказал он.

Компания провела в понедельник конференц-колл с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и "ВТБ Капитал".