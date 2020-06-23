ЛОНДОН, 23 июн — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange (LME) рассматривает возможность возобновления торгов с голоса в июле после ослабления ограничений в Великобритании, заявил глава торговой площадки Мэтью Чемберлейн в ходе конференции International Derivatives Expo.

LME с 23 марта после введения в Великобритании карантина из-за пандемии коронавируса перевела торги "из ямы" в электронный формат. Правительство Великобритании с 4 июля вводит очередной этап ослабления ограничений, предполагающий сокращение социальной дистанции с двух до одного метра.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться на ринг, очевидно, руководствуясь государственным законодательством о социальном дистанцировании", — заявил глава LME, добавив, что биржа изучает этот вопрос.

LME является единственной биржей в Европе, ведущей традиционные торги голосом. Брокеры заключают сделки с сырьевыми товарами, физически находясь в "биржевой яме".