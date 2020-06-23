МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля во вторник на вечерних торгах замедлил рост к доллару на фоне коррекции вниз нефти марки Brent и мало меняется к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск вторника снижался на 18 копеек — до 68,84 рубля, курс евро рос на 4 копейки, до 77,89 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,3% — до 42,52 доллара за баррель.

РУБЛЬ УДЕРЖИВАЕТСЯ В ПЛЮСЕ К ДОЛЛАРУ

Курс рубля в ходе проходящего обращения президента России Владимира Путина к гражданам прибавил еще чуть более 10 копеек против американской валюты, при том что рост нефтяных котировок в то время несколько замедлился. В результате доллар опускался до 68,55 рубля.

При этом курс евро к рублю большую часть обращения изменялся незначительно, оставаясь недалеко от уровней предыдущего закрытия. Но к концу обращения рубль усилил позиции против европейской валюты и рос уже на 14 копеек, до 77,71 рубля.

Позже российская валюта в паре с европейской вновь вернулась к колебаниям около уровня предыдущего закрытия на фоне роста евро на рынке форекс. К текущему моменту евро на международном валютном рынке укрепляется на 0,44% — до 1,1312 доллара.

Этот же фактор – слабость доллара на международном рынке – позволяет рублю вечером удерживаться в плюсе перед выходным и на фоне снижающихся нефтяных котировок.

"Сегодня ночью Американский институт нефти опубликует предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти (окончательные цифры завтра представит Минэнерго США), но уже сейчас стоимость энергоносителей вошла в фазу повышенной волатильности, начав примерно с 15.00 мск постепенно снижаться, сопровождая просадку периодическими отскоками вверх", — также указывает Алексей Коренев из "Финама".

ПРОГНОЗЫ

В четверг курс рубля будет формироваться на уровнях 68,5-69,8 рубля за доллар, полагает Антон Покатович из "БКС Премьер".

"В пользу краткосрочной поддержки рубля выступает налоговый период, который завершится на этой неделе. Также Минфину сегодня вновь удалось провести удачные аукционы ОФЗ – спрос на российские долговые бумаги сохраняется. На наш взгляд, в ближайшие недели риски коррекции рыночного оптимизма будут сохраняться. При их реализации рубль может вернуться к умеренному ослаблению", — говорит он.

До конца недели, на взгляд Богдана Зварича из Промсвязьбанка, американская валюта продолжит двигаться в рамках коридора 67,5-70 рублей, с попытками восстановления в конце недели, на фоне потери рублем поддержки со стороны налогового периода.