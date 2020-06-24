ВАШИНГТОН, 23 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы США во вторник закрылись в зеленой зоне на фоне ослабления опасений по торговым отношениям Соединенных Штатов и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.01 мск, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,5%, до 26155,28 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 10131,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 3131,24 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в течение торгов вновь обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 10221,85 пункта.

Оптимизм трейдеров относительно перспектив развития торговых отношений США и Китая поддерживает комментарий американского президента Дональда Трампа. Президент написал на своей страничке в соцсети Twitter, что "торговое соглашение с Китаем в полной сохранности", что поддержало аппетит инвесторов к риску. Инвесторы также ожидают публикации данных о продажах новых домов в США в мае. Эксперты ожидают роста показателя на 3,5%, до 640 тысяч.