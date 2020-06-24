МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. "Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".

Сбербанк с 2009 года является акционером "Яндекса" — тогда банк купил "золотую акцию" интернет-компании всего за 1 евро. Отношения компаний несколько лет активно развивались: в 2012 году Сбербанк вошел в капитал платежной системы "Яндекс.Маркет", а в 2018 году появилось новое совместное предприятие — торговая платформа "Яндекс.Маркет".

Но уже в следующем году появились слухи, что Сбербанк и "Яндекс" не довольны сотрудничеством друг с другом и планируют "развод". Это происходило на фоне создания Сбербанком и другой интернет-компанией, Mail.ru Group, совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Уже к концу года Сбербанк вернул интернет-компании "золотую акцию", а глава банка Герман Греф в интервью агентству Рейтер подтвердил, что Сбербанк и "Яндекс" могут переформатировать совместные проекты.

В начале июня стороны заявили, что ведут переговоры о реструктуризации совместного бизнеса. Как объяснил первый зампред правления банка Лев Хасис, банк и компания решили "развестись" из-за нарастающей конкуренции между своими экосистемами.

При этом развод будет не окончательным – интернет-компания и банк останутся партнерами по многим направлениям. Тем не менее данная сделка снимает с банка целый ряд ограничений, ранее предусмотренных соглашениями с "Яндексом", и дает ему "новые возможности в развитии сегмента электронной коммерции".

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

"Яндекс" планирует выкупить у Сбербанка 45% компании Yandex.Market B.V. (бренды "Яндекс.Маркет", "Беру" и другие) за 42 миллиарда рублей — компания в целом оценена в порядка 87,3 миллиарда рублей. После закрытия сделки "Яндекс" консолидирует 100% "Яндекс.Маркета", при этом часть акций, как и раньше, будет выделена под мотивационную программу сотрудников.

Сбербанк указывал, что его совокупная прибыль от сделки составит около 20 миллиардов рублей. В свою очередь банк полностью выкупает у "Яндекса" его долю (25% плюс 1 рубль) в "Яндекс.Деньгах" и станет единственным собственником компании. Предварительная стоимость сделки — 2,4 миллиарда рублей, окончательная сумма будет зависеть от курса доллара перед завершением сделки и даты ее закрытия.

Сервисы "Яндекс.Денег" продолжат работать в обычном режиме, до конца года банк планирует провести ребрендинг компании. Интернет-компания отмечала, что на сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты "Денег" будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года. "Яндекс" указывал, что часть сделки, касающаяся "Яндекс.Маркета", требует согласования Федеральной антимонопольный службы (ФАС) РФ.

НОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ

"Яндекс" для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив планирует привлечь 800 миллионов долларов за счет размещения вновь выпущенных акций класса "А". Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании — около 5%, голосующая доля — порядка 2,5%.

Бумаги на сумму 200 миллионов долларов будут размещены по ускоренной подписке. Акции еще на 600 миллионов долларов будут в равных долях проданы трем частным инвесторам: "ВТБ Капиталу", инвестиционной компании Романа Абрамовича, а также инвесткомпании Александра Абрамова и Александра Фролова.

Инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в интернет-компании более чем до 3,99%.

ВТБ приветствовал укрепление сотрудничества с "Яндексом". Банк отмечал, что для него вхождение в капитал компании — "перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнерства по целому ряду направлений".