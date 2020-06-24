МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. "Яндекс" по итогам второго квартале ожидает получить консолидированную выручку по US GAAP в диапазоне 40,6-41,8 миллиарда рублей против 41,4 миллиарда рублей во втором квартале 2019 года, говорится в материалах интернет-компании.

"За три месяца, закончившихся 30 июня 2020 года, мы оцениваем нашу консолидированную выручку в диапазоне от 40,6 миллиарда рублей до 41,8 миллиарда рублей по сравнению с 41,4 миллиарда рублей за три месяца, закончившихся 30 июня 2019 года", — говорится в материалах компании.

В них уточняется, что предполагаемое снижение выручки является главным образом результатом неблагоприятного воздействия ограничений деловой активности из-за коронавируса на эффективность рекламного бизнеса и сервиса заказа такси, что было частично компенсировано ускоренным ростом foodtech-направления и медиасервисов.

Компания ожидает, что скорректированный показатель EBITDA снизится до 7,5-8,0 миллиарда рублей во втором квартале 2020 года с 13,1 миллиарда рублей за аналогичный период 2019 года. Предполагаемое снижение скорректированной EBITDA в основном обусловлено замедлением роста выручки и изменениями в структуре сегментов на фоне растущего вклада нерекламных вертикалей и продолжающихся инвестиций в новые бизнесы, включая "Яндекс.Лавка", беспилотные автомобили и медиасервисы.

Скорректированная чистая прибыль ожидается в диапазоне от 1,3-2,5 миллиарда рублей по сравнению с 5,8 миллиарда рублей во втором квартале 2019 года.