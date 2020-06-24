Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 23/06/2020
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|194.430
|196.350
|194.600
|10.368
|Роснефть
|374.550
|378.100
|374.500
|17.432
|Мосэнерго
|2127.000
|2.130
|2.130
|1.532
|Лукойл
|5463.500
|5464.500
|5474.000
|5014288.365
|Сургнфгз
|39655.000
|40.080
|39.790
|1.153
|Сургнфгз п
|35.000
|35.330
|35315.000
|4.519
|ГМКННик
|19702.000
|19706.000
|19702.000
|6924723.536
|Полюс Золото
|11534.500
|11545.000
|11533.500
|2214312.112
|Сбербанк
|207.600
|209.390
|208.200
|9.555
|Сбербанк п
|190.500
|191.480
|191.000
|1.917
|ВТБ
|0.036
|0.036
|0.036
|0.823
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