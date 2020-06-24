 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 23/06/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 194.430 196.350 194.600 10.368
Роснефть 374.550 378.100 374.500 17.432
Мосэнерго 2127.000 2.130 2.130 1.532
Лукойл 5463.500 5464.500 5474.000 5014288.365
Сургнфгз 39655.000 40.080 39.790 1.153
Сургнфгз п 35.000 35.330 35315.000 4.519
ГМКННик 19702.000 19706.000 19702.000 6924723.536
Полюс Золото 11534.500 11545.000 11533.500 2214312.112
Сбербанк 207.600 209.390 208.200 9.555
Сбербанк п 190.500 191.480 191.000 1.917
ВТБ 0.036 0.036 0.036 0.823

 