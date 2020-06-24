МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют падение в районе 1,5% на рисках "второй волны" заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.02 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,59%, до 6217,75 пункта, французский CAC 40 — на 1,43%, до 4945,71 пункта, немецкий DAX — на 1,62%, до 12322,5 пункта.

Число заболевших коронавирусом по всему миру продолжает расти. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались. Трейдеры опасаются, что повторная вспышка заболевания может привести к очередному упадку экономики.

"Дно, действительно позади, но траектория восстановления во втором полугодии остается неопределенной", — отметил, говоря об экономической ситуации, аналитик Axi Corp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Накануне эти же биржи закрыли торги уверенным ростом, на 1-2%, на фоне публикации статистики композитного индекса деловой активности в еврозоне, PMI. В нынешнем июне показатель вырос до максимума за четыре месяца и оказался выше ожиданий экспертов.