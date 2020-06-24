МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12.50 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,12%, до 5,37 доллара, "Новатэка" — на 0,89%, до 156,3 доллара, "Лукойла" — на 0,23%, до 79,52 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,43%, до 5,53 доллара, "Газпром нефти" — на 1,37%, до 25,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 1,22%, до 29,03 доллара, "Северстали" — опускалась на 1,07%, до 12,52 доллара, НЛМК — на 1,42%, до 20,11 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,05%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,68%, до 11,87 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,44%, до 21,2 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,53%, до 4,83 доллара, бумаги "Магнита" — дорожали на 0,15%, до 13,36 доллара, расписки "Ленты" — на 1,6%, до 2,54 доллара.