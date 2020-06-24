ВАШИНГТОН, 24 июня — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются на фоне вспышек Covid-19 в некоторых штатах США. Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений коронавирусом в мире приведет к возврату к ограничениям на работу компаний.

Фьючерсы на S&P 500 опустились на 1%. Индекс завершил в плюсе шесть из последних восьми торговых дней благодаря макроданным, которые указали на восстановление экономической активности после резкого падения, произошедшего весной.

В Аризоне, Техасе и Калифорнии во вторник были побиты дневные рекорды по числу заболевших Covid-19. Губернатор Техаса Грег Абботт и губернатор Флориды Рон Десантис заявили, что усилят контроль за соблюдением правил дистанцирования в общественных местах. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на этой неделе предупредил, что резкий рост числа заболевших может вынудить администрацию штата вновь ужесточить требования к работе предприятий и посещению общественных мест.

"Если ситуация станет хуже и будет наблюдаться массовое заражение, то некоторым штатам придется вновь уйти на карантин, – полагает инвестиционный директор GAM Holding Чарльз Хепворт. – В США уровень смертности от Covid-19 значительно выше, чем в других развитых странах".

Европейские фондовые индексы снижаются, Stoxx Europe 600 потерял 1,8%. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что угроза коронавируса сохраняется. В двух муниципальных районах региона Северный Рейн – Вестфалия во вторник был введен карантин из-за вспышки Covid-19 на предприятии по производству фасованных мясопродуктов. Немецкий индекс DAX 30 упал на 2,3%.

Росту на фондовом рынке препятствует и тот факт, что США обдумывают введение пошлин на британские, французские, немецкие и испанские товары стоимостью в 3,1 млрд долларов. Предупреждение о возможном введении таможенных сборов касается в том числе таких товаров, как оливки и солодовое пиво, и связано с затянувшимся спором насчет государственных субсидий производителям самолетов.

"Разногласия между США и Европой уже какое-то время подспудно зреют, – говорит директор Rabobank по валютным стратегиям Джейн Фоли. – Любые сигналы о внешнеторговых спорах негативно повлияют на мировую экономику".

Главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи, во вторник назвал всплеск числа заражений во Флориде, Техасе и Аризоне тревожным. Федеральные учреждения здравоохранения с опасением ждут осени, когда общее число заражений, предположительно, начнет повышаться.

Рост числа заражений коронавирусом отмечен также в некоторых регионах Южной Кореи и Австралии.

"Полностью взять пандемию под контроль не получается, – отмечает директор аналитического подразделения Invesco по распределению активов Пол Джексон, имея в виду Германию и Южную Корею. – В последние недели самой тревожной тенденцией стало повышение смертности, тогда как ранее удалось выйти на плато по общему уровню смертности от Covid-19".

Смягчить опасения насчет повышения заболеваемости помогают стимулирующие меры со стороны правительств и центральных банков. Эта финансовая поддержка позволила многим ведущим фондовым индексам мира добиться роста.

В 13.00 по Гринвичу Международный валютный фонд опубликует прогноз по росту мировой экономики. Ранее в этом месяце Всемирный банк выступил с прогнозом о том, что в 2020 году мировой ВВП снизится на 5,2%. Это означает, что вызванная коронавирусом рецессия станет одной из самых тяжелых за последние 150 лет.

На азиатских фондовых биржах динамика сегодня была неоднородной. Гонконгский Hang Seng просел на 0,5%, ведущий индийский индекс потерял 1,6%. Южнокорейский Kospi поднялся на 1,4%, после того как Северная Корея отложила планы военного противостояния с Сеулом.

Цены на нефть снизились. Инвесторы ждут еженедельной статистики по запасам нефтепродуктов в США, которая будет опубликована в 14.30 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть сорта West Texas Intermediate подешевели на 1,4% до 39,82 доллара за баррель.

Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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