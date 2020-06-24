МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду на возвращении опасений всплеска новых заражений коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,88%, до 25925,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 3112,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 10129,34 пункта.

Трейдеры обращают внимание на статистику числа инфицированных коронавирусом. В США, по данным университета Хопкинса, за сутки выявлено более 34 тысяч случаев заражения COVID-19. В мире, по данным ВОЗ, число заболевших уже близко к 9 миллионам.

Подобный сценарий может вызвать возврат к прежним ограничительным мерам, которые начинают было сниматься в отдельных штатах США, а также в других странах, что неизбежно нанесёт дополнительный удар по и без того пострадавшей, согласно существующим макроданным, экономике.

Так, завтра будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП США в первом квартале. Аналитики прогнозируют подтверждение предыдущей оценки падения показателя на 5%.

Вместе с тем ранее в среду Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз в сторону снижения на 2,1 процентных пункта по сравнению с апрельским докладом, и теперь считает, что экономика США из-за пандемии коронавируса в текущем году не досчитается 8% в сравнении с 2019 годом.