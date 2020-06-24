МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды падением на 2,9-3,6% на фоне роста опасений вокруг "второй волны" коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 3,12%, до 6123,24 пункта, французский CAC 40 — на 2,92%, до 4871,36 пункта, немецкий DAX — на 3,59%, до 12073,75 пункта.

Число заболевших коронавирусом по всему миру продолжает расти. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались. Трейдеры опасаются, что повторная вспышка заболевания может привести к очередному упадку экономики.