МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы падают на 2,8-3% на возвращении опасений всплеска новых заражений коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.48 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 3,06%, до 25354,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,19%, до 3031,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,8%, до 9848,26 пункта.

Трейдеры обращают внимание на статистику числа инфицированных коронавирусом. В США, по данным университета Хопкинса, за сутки выявлено более 34 тысяч случаев заражения COVID-19. В мире, по данным ВОЗ, число заболевших уже близко к 9 миллионам.