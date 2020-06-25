МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Праздник драконьих лодок — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль) -18,9 -12
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 4,316 млн  
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по монетарной политике    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май) -7,7% 2,5%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май) -17,7% 10,9%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 2,1% -5%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2020) 1,4% 1,4%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (май) -70,73 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,508 млн 1,3 млн
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май) -1,1%  
15:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
16:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша    
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
20:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.06) 570,8 млрд долл (на 12.06)  
  RUB Газпром — СД (план работы СД на 2П2020)    
  RUB МТС — СД (выборы председателя СД, прогноз исполнения бюджета группы на 2020)    
  RUB Квадра — СД (выборы председателя СД)    

 

 

 