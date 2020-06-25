События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 июня
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Праздник драконьих лодок — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль)
|-18,9
|-12
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|4,316 млн
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май)
|-7,7%
|2,5%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май)
|-17,7%
|10,9%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|2,1%
|-5%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|1,4%
|1,4%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (май)
|-70,73 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,508 млн
|1,3 млн
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май)
|-1,1%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.06)
|570,8 млрд долл (на 12.06)
|RUB
|Газпром — СД (план работы СД на 2П2020)
|RUB
|МТС — СД (выборы председателя СД, прогноз исполнения бюджета группы на 2020)
|RUB
|Квадра — СД (выборы председателя СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20200625/831680148.html