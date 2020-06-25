МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг утром стабилизируются после достижения восьмилетнего максимума днем ранее на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,01%, или на 0,1 доллара — до 1775,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% — до 17,637 доллара за унцию.

Опасения вокруг второй волны коронавируса и его влияния на состояние мировой экономики по-прежнему поддерживают спрос на более надежные активы, в том числе золото. Три штата США в среду сообщили о рекордном росте числа новых случаев заражений. Также возросло количество случаев заболевания COVID-19 в других странах, включая Бразилию, Латинскую Америку и Индию.

На этом фоне цена драгметалла в среду обновила максимум с 4 октября 2012 года, поднявшись до 1796,1 доллара за тройскую унцию, однако к концу торговой сессии цена скорректировалась.

Аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что золото останется привлекательным для инвесторов в условиях спроса на более надежные активы и низких процентных ставок.