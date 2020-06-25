МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс рубля немного замедлил темпы снижения к доллару и евро после сильной просадки на старте торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск четверга рос на 59 копеек – до 69,45 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 78,09 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,89% — до 39,95 доллара за баррель.

Курс доллара на старте торгов рос на 80 копеек, евро — на 42 копейки.