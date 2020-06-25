МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением вслед за распродажами на американских рынках акций, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов южнокорейский KOSPI опустился на 2,27%, до 2112,37 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,22%, до 22259,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,48%, до 5817,7 пункта.

Торги на биржах Китая и Гонконга не проводились в связи с национальными праздниками. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 2979,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1947,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,5%, до 24781,58 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США закончили торги среды падением более чем на 2% из-за рисков второй волны COVID-19. В США, по опубликованным в среду данным университета Хопкинса, за сутки выявлено более 34 тысяч случаев заражения. В мире, по данным ВОЗ, число заболевших уже близко к 9 миллионам.

"Инвесторы резко стали отказываться от риска, поскольку рост числа случаев заражения коронавирусом в США ставит под угрозу темпы восстановления (экономики — ред.), на которые указывают поступающие данные", — сказал агентству Франс Пресс аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland).