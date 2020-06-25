МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно снижается по основным индексам в начале дня вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга теряет 1,62% — до 2746,63 пункта, индекс РТС падает на 2,9% — до 1244,05 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,12% — до 39,86 доллара за баррель.

К текущему моменту рубль к доллару снижается на 67 копеек – до 69,53 рубля.