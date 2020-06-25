МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг демонстрируют негативную динамику второй день подряд на опасениях второй волны распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.39 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,23%, до 6048,8 пункта, французский CAC 40 — на 1%, до 4825,99 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 12023,1 пункта.

Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд, поскольку трейдеров беспокоит рост случаев заражения коронавирусом в мире. Инвесторы с пессимизмом отыгрывают риски для мировой экономики, которые может принести с собой новая волна вируса.

Кроме того, без оптимизма участники торгов отыгрывают новый прогноз МВФ по мировой экономике — в сравнении со своим апрельским обзором фонд понизил его на 2020 год на 1,9 процентного пункта, на 2021-ый год — на 0,4 процентного пункта. Таким образом, теперь МВФ ждет, что мировой ВВП по итогам текущего года из-за пандемии коронавируса COVID-19 упадет на 4,9%, а в 2021 году — вырастет на 5,4%. При этом фонд прогнозирует падение ВВП еврозоны по итогам текущего года на 10,2%, что на 2,7 процентного пункта больше того снижения, что ожидалось в апреле.

В то же время негативную динамику на бирже в Германии немного сдерживает статистика. Так, исследовательская компания Gfk сообщила до открытия торгов, что индекс доверия потребителей к экономике Германии в июле поднялся до минус 9,6 пункта с пересмотренного уровня июня в минус 18,6 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до минус 12 пунктов.

Также трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Так, германский химический концерн Bayer AG в среду сообщил, что согласился на внесудебное урегулирование около 100 тысяч исков в США, обвинявших компанию в распространении канцерогенного гербицида Roundup. В рамках урегулирования компания в общей сложности заплатит от 10,1 до 10,9 миллиарда долларов. Акции компании растут на торгах в Германии на 0,3%.