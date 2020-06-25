МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.50 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,54%, до 5,21 доллара, "Новатэка" — на 0,49%, до 153, 65 доллара, "Лукойла" — росла на 0,07%, до 76,55 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,16%, до 5,46 доллара, "Газпром нефти" — на 2,51%, до 24,27 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 1,66%, до 27,78 доллара, "Северстали" — на 0,16%, до 12,35 доллара, НЛМК — на 0,9%, до 19,86 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,55%, до 0,97 доллара, Сбербанка — дешевели на 1,32%, до 11,6 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,71%, до 21,15 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,57%, до 4,84 доллара, бумаги "Магнита" — дешевели на 1,13%, до 13,16 доллара, расписки "Ленты" — росли в цене на 1,47%, до 2,41 доллара.