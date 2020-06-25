МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") в четверг стартовали на Московской бирже.

Бумаги включены в список ценных бумаг первого уровня. Торги акциями компании на Московской бирже будут проводиться в рублях. Вторичный листинг на Московской бирже дополнит первичный листинг компании на Лондонской фондовой бирже, где торговля обыкновенными акциями компании продолжится.

"Для нас это очень важное событие, которое безусловно будет полезно для акционеров компании и для всех участников, увеличится ликвидность и в конечном счете капитализация компании", — сказал главный исполнительный директор компании "Петропавловск" Павел Масловский в ходе торжественной церемонии по случаю начала торгов.

Консультантом Petropavlovsk по вопросам вторичного листинга является компания "Ренессанс Капитал", которая будет выступать в роли маркетмейкера. Также в роли маркетмейкера выступит "ВТБ Капитал". "Хотели бы отметить, что акции будут включены в первый котировальный лист, и мы надеемся на скорейшее включение акций компании в ключевые индексы Московской биржи", — сказал управляющий директор "Ренессанс Капитала" Дмитрий Бродский.

Petropavlovsk стал двенадцатой компанией, получившей вторичный листинг на Московской бирже, напомнил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. "С точки зрения вхождения в индексы, конечно, самое главное, чтобы акция хорошо торговалась, появилась ее ликвидность. Я считаю, что у нас есть с этой точки зрения на российском рынке все возможности, потому что спрос тех инвесторов, которые постоянно приходят — растет. Поэтому я считаю, что перспективы очень хорошие", — прокомментировал Денисов возможное включение акций компании в индексы Московской биржи.

Акции золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") за первый час торгов выросли в стоимости на 5,9%. К 11.00 мск акции компании Petropavlovsk торговались на уровне 27,83 рубля против цены открытия торгов 26,3 рубля, следует из динамики торгов Мосбиржи. Инвесторы совершили 1527 сделок, стоимость акций максимально поднималась до 34,1 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, "Пионер", "Маломыр" и "Албын". В прошлом году компания увеличила производство золота на 22%, до 517,3 тысячи унций.