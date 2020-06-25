МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Банк России создал комитет по наблюдению за ставкой денежного рынка RUONIA, комитет возглавила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева, говорится в сообщении регулятора.

Администрирование эталонной процентной ставки рублевого денежного рынка RUONIA перешло от Национальной финансовой ассоциации (НФА) к Банку России для сохранения возможности использовать ее европейскими контрагентами, ранее в мае сообщала НФА.

"В Банке России создан комитет по наблюдению за RUONIA, отвечающий за выполнение требований о соответствии администрирования эталонной процентной ставки RUONIA принципам для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам… Комитет возглавила первый заместитель председателя Банка России К.В. Юдаева", — говорится в сообщении регулятора.

RUONIA используется в отслеживании эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России и выступает эталонной процентной ставкой рублевого денежного рынка. К RUONIA привязано ценообразование облигаций федерального займа (ОФЗ), корпоративных кредитов и облигаций, деривативов.

В задачи комитета вошли наблюдение за выполнением функций администрирования ставки RUONIA; согласование документов и процедур, связанных с администрированием ставки RUONIA; а также взаимодействие с экспертным советом по индикаторам и ставкам СРО НФА, отмечается в сообщении регулятора.

В коллегиальный орган Банка России вошли внешние члены — представители СРО НФА, организационное сопровождение деятельности комитета возложено на департамент статистики и управления данными. Информация о деятельности комитета будет публиковаться на официальном сайте Банка России, указывается там же.