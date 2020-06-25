МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в четверг теряет в стоимости к доллару на фоне волатильности цены нефти марки Brent и перешел к слабому росту против евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.19 мск четверга рос на 47 копеек — до 69,33 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 77,78 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,72% — до 40,02 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля на старте торгов резко упал, отыгрывая снижение нефтяных котировок марки Brent и негатив на зарубежных площадках, который наблюдался в среду – в то время, когда в России был выходной, и торги на валютном рынке Московской биржи не проводились.

Американский рынок в среду закрылся паданием на 2,19-2,72%, основные европейские фондовые индексы закрыли торги падением на 2,9-3,6% на фоне роста опасений вокруг "второй волны" коронавируса. В четверг азиатские площадки поддержали негативную волну и также закрылись в основном в минусе, опустившись на 0,5-2,48%.

В результате в моменте рубль в начале торгов максимально терял почти 88 копеек к доллару и 50 копеек к евро.

С учетом уплаты 240 миллиардов рублей НДПИ в четверг и более чем 200 миллиардов рублей дивидендов в ближайшие дни экспортеры сегодня существенно увеличат продажу валютной выручки по достаточно привлекательному курсу: текущий курс пары доллар-рубль превышает фиксинг ЦБ на 70 копеек, указывают в то же время аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

Аналитики Росбанка замечают, что евро на международном валютном рынке отступил от пиков последних дней (1,134 доллара) на фоне усиления волнения на рынках. Однако сегодня тренд будет протестирован статданными по в США, добавляют они.

Снижение евро на форексе позволило рублю компенсировать утренние потери в паре с европейской валютой.

В результате рубль пытается расти к евро, поднимаясь на 0,1% и теряет порядка 0,7% к доллару.

ПРОГНОЗЫ

"На открытии рубль отыгрывал вчерашнее резкое снижение мировых рынков. Снижение было существенным, у покупателей рубля появился повод для беспокойства. Сегодня мы ожидаем торги в районе 69-70 рублей за доллар", — говорит Олег Кочетков из МТС Банка.

Попов и Минко из "Сбербанка КИБ" напоминают, что в четверг будет опубликован большой объем статистики из США, включая данные по оптовым запасам и заказам на товары длительного пользования в мае, а также уточненная оценка ВВП за первый квартал 2020 года.

"Не исключено, что эти данные окажутся лучше ожиданий, что в последнее время происходит весьма часто. В этом случае рискованные активы, вероятно, получат передышку, и рубль может вернуться к отметке 69 за доллар", — полагают они.