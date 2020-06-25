МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается, отыгрывая негативные настроения глобальных инвесторов из-за опасений роста рисков начала второй волны COVID-19, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.37 мск падал на 1,4%, до 2752,92 пункта, индекс РТС — на 2,48%, до 1249,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 55 копеек — до 69,41 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 77,78 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,02% — до 39,9 доллара за баррель.

В четверг азиатские площадки поддержали негативную волну и также закрылись в основном в минусе, опустившись на 0,5-2,48%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют 0,02-0,45%. В тоже время большинство европейских индексов сегодня корректируются вверх и повышаются на 0,07-0,18%.

В США, по опубликованным в среду данным университета Хопкинса, за сутки выявлено более 34 тысяч случаев заражения COVID-19. В мире, по данным ВОЗ, число заболевших превысило 9 миллионов.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В аутсайдерах – большинство бумах нефтегазового сектора, которые теряют в цене на фоне снижающихся котировок нефти.

Так, акции "Газпрома" дешевеют на 1,44%, "Лукойла" – на 2,16%, "Роснефти" – на 1,81%, префы "Транснефти" – на 2,6%, "Новатэка" – на 1,43% и обыкновенные акции "Башнефти" — на 0,81%. Также заметно снижаются бумаги "Татнефти" (префы теряют 1,12%, обыкновенные акции – 1,53%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы опускаются на 1,55%, обыкновенные акции – на 2,34%).

При этом в лидерах падения – акции "Газпром нефти" – на 4,49%.

"Кроме фактора внешнего негативного фона, включая снижение цен на нефть, акции "Газпром нефти" теряют свою стоимость после закрытия реестра на получение дивидендов за второе полугодие 2019 в размере (19,82 рубля на бумагу). В случае дальнейшего снижения котировок нефти бумаги продолжат свое падение вместе с сектором нефтедобычи", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Также среди лидеров снижения – акции "Русгидро" (-4,04%), ММК (-3%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,57%), акции "Интер РАО" (-2,38%) и депозитарные расписки "Ленты" (-1,99%).

Торги акциями золотодобывающей Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") в четверг стартовали на Московской бирже. К текущему моменту акции компании торгуются на уровне 28,64 рубля против цены открытия торгов 26,3 рубля, следует из динамики торгов Мосбиржи. Инвесторы совершили 5201 сделку, стоимость акций максимально поднималась до 34,1 рубля.

Среди растущих бумаг — акции "Яндекса" (+2,16%), депозитарные расписки Qiwi (+2,42%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", (+1,46%) и депозитарные расписки X5 (+1,86%).

Акции "Яндекса" растут на новостях об SPO. Ожидается, что совокупный доход от размещения акций – как частного, так и публичного — составит около 1 миллиарда долларов.

"Явный интерес инвесторов к российскому финтеху и IT-отрасли вызвал бурю позитивных эмоций среди игроков рынка. Мы ожидаем, что уже в этом году "Яндекс" может перевалить за отметку 3700 рублей за акцию", — отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ

Сегодня внимание инвесторов привлекут данные по количеству новых обращений за пособиями по безработице в США и финальной оценке динамики ВВП за первый квартал 2020 года, отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

Емельянов из "Фридом Финанс" ожидает, что во второй половине дня долларовый индекс РТС будет находиться в диапазоне 1250-1270 пунктов.