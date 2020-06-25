МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы дешевеют в четверг, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,85%, до 25180,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 9982,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 3028,38 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических данных, которые позволят оценить состояние экономики США, пострадавшей от коронавируса. Позднее в ходе торгов минторг страны опубликует третью и окончательную оценку ВВП в первом квартале 2020 года. Аналитики прогнозируют, что ВВП США упал в отчетном периоде на 5%, как и по второй оценке.

Кроме того, министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 июня. Ожидается, что показатель снизился на 208 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 1,3 миллиона. Это снижение может стать двенадцатым подряд после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

Трейдеры также продолжают отказываться от риска в свете роста числа заболевших коронавирусом. Инвесторы опасаются, что есть вероятность повторной вспышки заболевания, что окажет негативное влияние на экономику, которая еще не восстановилась. На этом фоне американские биржи закрыли торги среды падением в пределах 3%.