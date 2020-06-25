МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Праздник драконьих лодок — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь) 0,2% 0,2%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июнь) 0,1%  
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) -0,4% 0,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) 1% 0,9%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) 0,5  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) -0,5%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (май) -13,6% 9%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) 73,1 73,1
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) 78,9 79
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 189  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 266  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -24 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 567,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 208,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 10,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -225,8 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 27,5 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 11,3 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 95,6 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — ГОСА (реестр закрыт 01.06.2020, в заочной форме) 16,61 — див-д 2018 15,24 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.07.2020) — див-д 2019
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 11.06.2020) 22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018 18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019
  RUB Селигдар — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 16.06.2020) 0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018 0,78 (ао), 2,25 (ап) (9м2019) + 1,42 (ао), 0 (ап) (фин) — див-д 2019

 

 

 