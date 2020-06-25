МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индикаторы США в четверг показывают снижение после данных о ВВП страны и числе заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.58 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,53%, до 25311,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3034,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 9851,59 пункта, ещё дальше откатываясь от рекордного уровня в 10221,85 пункта, достигнутого во вторник.

Как сообщило ранее в четверг министерство труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 20 июня, снизилось до 1,48 миллиона при прогнозе в 1,3 миллиона. Хотя показатель и демонстрирует снижение уже 12-ю неделю подряд после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля, индикатор с тех пор лишь в одну неделю оказался лучше ожиданий.

Кроме того, минторг США подтвердил оценку снижения ВВП страны в первом квартале на 5% против роста в четвертом квартале прошлого года на 2,1%. Это снижение стало первым с 2014 года и сильнейшим с 2008 года.

На рынке также сохраняются опасения "второй волны" заражений коронавирусом в мире, что может сдержать восстановление экономики и стать поводом для нового усиления карантинных мер. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, при этом рекордное число таких случаев за день зафиксировано в пяти штатах США.

С пандемией остается неопределенность, поэтому то, что рынки решили взять паузу, естественно, считает старший инвестиционный менеджер Clarfeld Citizens Private Wealth Майкл Ханс (Michael Hans), его слова приводит агентство Рейтер.