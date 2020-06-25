МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс доллара поднимается к основным мировым валютам в четверг вечером, опасения трейдеров по поводу второй волны заражений коронавирусом сдерживает аппетит трейдеров к риску, что поддерживает стоимость более надежных активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1217 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,125 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,2 иены со 107,02 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,23%, до 97,38 пункта.

Проблема пандемии коронавируса продолжает влиять на торги, что сдерживает склонность трейдеров к риску. Доллар традиционно считается более надежным активом, поэтому спрос на него растет в случае усиления глобальных рисков.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заболевания, при этом рекордное число таких случаев за день зафиксировано в пяти штатах США.

"Оно (распространение коронавируса — ред.) действительно быстро ускоряется во многих штатах США, что продолжит быть проблемой для рынков", — приводит агентство Рейтер слова макростратега Wells Fargo Эрика Нельсона (Erik Nelson).