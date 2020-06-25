МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота падает в четверг вечером на фоне стремления инвесторов компенсировать потери на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 0,41%, или на 7,3 доллара — до 1767,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,76% — до 17,808 доллара за унцию.

Американские и европейские фондовые биржи обвалились на предыдущей торговой сессии в районе 3% из-за рисков вокруг "второй волны" коронавируса. Теперь инвесторы продают золото, стоимость которого в среду обновила максимум с 4 октября 2012 года, поднявшись до 1796,1 доллара за тройскую унцию, чтобы компенсировать потери на фондовых рынках.

"Тот факт, что золото оказалось под небольшим давлением, может быть признаком возобновления вынужденных продаж для генерирования ликвидности…", — пишут аналитики Commerzbank, чье мнение приводит агентство Рейтер. В то же время аналитики полагают, что падение стоимости золота по-прежнему может рассматриваться инвесторами как возможность для приобретения, поэтому аналитики ожидают новых максимумов стоимости.