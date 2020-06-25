МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,88%, до 5,28 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,3%, до 152,4 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,44%, до 77,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,18%, до 5,46 доллара, "Газпром нефти" — на 1,61%, до 24,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,67%, до 28,44 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,4%, до 12,32 доллара, НЛМК — на 0,8%, до 19,88 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,19%, до 0,98 доллара, Сбербанка — выросли на 0,43%, до 11,8 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", не изменились в цене и остались на уровне в 19,74 доллара.

GDR АФК "Система" увеличились в стоимости на 2,94%, до 4,91 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 0,68%, до 13,22 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,89%, до 2,42 доллара.