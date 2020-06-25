МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основной торговой сессии четверга снизился более чем на 1% по основным биржевым индексам на фоне неуверенной динамики мировых фондовых и сырьевых рынков, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 1,12%, до 2760,75 пункта, индекс РТС — на 1,87%, до 1257,18 пункта.

Западные фондовые индексы, а также нефтяной рынок скорректировались ближе к вечеру, однако большую часть четверга находились в "красной" зоне.