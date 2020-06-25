МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг показали рост, несмотря на глобальные опасения второй волны пандемии коронавируса, несколько поддержало торги удешевление евро к доллару, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,38%, до 6147,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,97%, до 4918,58 пункта, немецкий DAX — на 0,69%, до 12177,87 пункта.

В центре внимания рынков остается пандемия коронавируса. Неутешительная статистика по заражениям дает мировым инвесторам повод для беспокойства по поводу возможности второй волны, которая может не только сдержать восстановление экономики, но и послужить основанием для нового ужесточения карантинных мер.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заболевания, при этом рекордное число таких случаев за день зафиксировано в пяти штатах США.

Евро при этом несколько подешевел к доллару, а более слабая национальная валюта поддерживает относительный доход компаний-экспортеров региона. Такая динамика способствует росту стоимости акций этих компаний.

Акции немецкой финтех-компании Wirecard обрушились в цене на 71,3% после сообщений СМИ о том, что она подала заявление о запуске процедуры банкротства. Ранее Wirecard сама была вынуждена допустить "с высокой долей вероятности" нехватку 1,9 миллиарда евро на счетах компании, позднее глава компании Маркус Браун ушел в отставку. С начала скандала акции подешевели в 28 раз, с 99,5 евро до 3,53 евро за акцию.