МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ упал в четверг на 1-2% по основным биржевым индексам. Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых индексов сказалась на снижении российских биржевых активов, которые накануне не торговались на российских площадках и не учли в среду проседание рынка нефти ниже ключевого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 1,12%, до 2760,75 пункта, индекс РТС — на 1,87%, до 1257,18 пункта.

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ НАДАВИЛ

На российском фондовом рынке в четверг преобладали негативные тенденции. Основное давление пришло от слабых макроэкономических показателей.

Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось до 1,48 миллиона при ожиданиях на уровне 1,3 миллиона. Индикатор снижается уже 12-ю неделю подряд после роста в начале апреля до рекордных 6,87 миллиона, однако индикатор всего один раз оказался лучше ожиданий.

Кроме того, минторг США подтвердил оценку снижения ВВП страны в первом квартале на 5% против роста кварталом ранее на 2,1%. Это снижение стало первым с 2014 года и сильнейшим с 2008 года.

В центре внимания рынков остается пандемия коронавируса. Неутешительная статистика по заражениям дает мировым инвесторам повод для беспокойства по поводу возможности второй волны, которая может не только сдержать восстановление экономики, но и послужить основанием для нового ужесточения карантинных мер.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заболевания, при этом рекордное число таких случаев за день зафиксировано в пяти штатах США.

Тем не менее основные западноевропейские индексы выросли в четверг на 0,4-1%, американские вечером прибавляли скромнее: 0,3-0,4%. Индексы стран старого и нового света в начале торгов четверга торговались в "красной зоне".

В лидерах падения цены в РФ оказались акции "Русгидро" (-5,1%), "Газпром нефти" (-4,3%), ММК (-4%), "Сургутнефтегаза" (-2,3%). Подорожали акции "Яндекса" (+3,6%), ГДР X5 (+2,1%), бумаги "Ростелекома" (+2%), "Полюса" (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Учитывая слабую динамику внешних рынков днем ранее, в четверг можно было ожидать существенно более сильного снижения и на российском рынке (закрытом в среду) и ухода индекса Мосбиржи в диапазон 2700-2750 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако он смог удержать позиции над верхней границей данного коридора. При этом в ближайшее время давление на мировые рынки может сохраниться на фоне роста темпов заражения коронавирусом в США, что будет способствовать дальнейшему отступлению наших акций. В этой связи "медведи" могут предпринять попытку пробоя поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов. В случае если им удастся увести индекс Мосбиржи под эту отметку, существенно вырастет вероятность углубления снижения", — добавил он.

в пятницу инвесторы могут продолжить переоценку вирусных рисков с учетом поступающих данных, полагает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". "В то же время для российского рынка останется важным уровень нефтяных цен. Если котировки сделают попытку вновь восстановиться до уровней вблизи 43 долларов, российский рынок акций может сохранить потенциал для тестирования уровней выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. В пятницу индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2730-2815 пунктов", — оценил он.