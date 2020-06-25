МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля снижается к доллару и растет к евро вечером на фоне ослабления европейской валюты на форексе в район 1,12 доллара.

Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых индексов в последние два дня надавила на стоимость российских биржевых активов, которые накануне не торговались на российских площадках и не учли в среду проседание рынка нефти ниже ключевого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent. Однако вечерний возврат ее стоимости выше этого уровня поддержал курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.09 мск растёт на 23 копейки, до 69,09 рубля, курс евро — снижается на 31 копейку, до 77,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВНЕШНЯЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

На российском валютном рынке в четверг преобладали разнонаправленные тенденции. Провал рынка нефти накануне более чем на 5% и ниже психологически значимого уровня 40 долларов был вызван данными о росте запасов топлива в США до очередных исторических максимумов. Это в свою очередь надавило на курс рубля с утра.

Однако в четверг рынки попытались коррекционно восстановиться, несмотря на неоднозначные макроэкономические показатели США. Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошедшей неделе снизилось до 1,48 миллиона при ожиданиях на уровне 1,3 миллиона. Индикатор снижается уже 12-ю неделю подряд после роста в начале апреля до рекордных 6,87 миллиона, однако всего в одну неделю он оказался ниже ожиданий.

Кроме того, минторг США подтвердил оценку снижения ВВП страны в первом квартале на 5% против роста кварталом ранее на 2,1%. Это снижение стало первым с 2014 года и сильнейшим с 2008 года.

Рынок нефти вечером усилил восстановительный рост и прибавляет сейчас более 2%, находясь выше 41 доллара. К инвесторам стал осторожно возвращаться оптимизм на ожиданиях поддержки со стороны мировых финансовых регуляторов

В итоге вечером доллар растёт на 0,3%, а евро — снижается против рубля на 0,4%. Рублевая цена "черного золота" колеблется в районе отметки 2,85 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

В ходе второй половины сессии благодаря восстановлению цен на нефть и позитивной динамике валют развивающихся рынков рубль смог отыграть часть утренних потерь по отношению к доллару и даже перейти к укреплению против евро, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар продолжает торговаться под верхней границей диапазона 67,5-70 рублей. В случае дальнейшего снижения спроса на риск и отката рынка энергоносителей ниже 40 долларов за баррель американская валюта может попытаться преодолеть эту отметку и закрепиться в коридоре 70-75 рублей", — добавил он.

Курс доллара завершит эту неделю в пределах диапазона 68,8-70 рублей, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"На наш взгляд, сохранится умеренная склонность к ослаблению рубля. Во-первых, российская валюта лишится поддержки со стороны налогового периода. Во-вторых, мы считаем, что тревожность рынков в отношении вирусной плоскости нарастает – инвесторы с опасениями наблюдают за ростом числа заболевших по всему миру. В этой связи полагаем, что риски коррекции рыночного оптимизма и, соответственно, риски возвращения курса на уровни выше 70 рублей за доллар сохраняются", — заключил он.