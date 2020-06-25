БРЮССЕЛЬ, 25 июн /ПРАЙМ/. Экспорт европейского пива в США может почти полностью прекратиться в случае введения Белым домом новых пошлин, заявил РИА Новости генеральный секретарь европейской ассоциации пивоваров Пьер-Оливье Бержерон.

Во вторник Управление торгового представителя США сообщило, что ведомство хочет ввести 100-процентные пошлины на импорт из Франции, Германии, Испании и покинувшей ЕС Великобритании таких товаров, как оливки, джин и пиво, а также повысить уже действующие сборы с импорта европейского сыра, йогурта и самолетов.

Представитель пивоваров отметил, что поставки в США составляют 30% экспорта пива за пределы Европы.

"Объявленные США пошлины на уровне 100% — это сюрприз. Ранее они планировали обложить пошлинами безалкогольное пиво… В таком масштабе это беспрецедентно, это может "осушить" большую часть экспорта", — сказал он.

По мнению генсека, особенно сильно от новых пошлин пострадают мелкие и средние пивоварни. "Большие компании имеют производственные подразделения в США, и они не пострадают. Но для множества мелких и средних производителей это станет катастрофой", — сказал он, отметив, что многие крафтовые пивоварни развивают свой бизнес именно за счет экспорта в США.

Мюриэль Кортер, экономический директор Европейской ассоциации шоколада, печенья и конфет (CAOBISCO) также выразила обеспокоенность новыми пошлинами. Она сообщила РИА Новости, что в результате этих мер продукция CAOBISCO может стать неконкурентоспособной, что приведет к потере крупнейшего рынка для экспорта.

В прошлом году ВТО разрешила США ввести пошлины на товары из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. Новые тарифы на сумму 3,1 миллиарда являются продолжением этого спора.