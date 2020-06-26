События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 июня
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Праздник драконьих лодок — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь)
|0,2%
|0,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июнь)
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
|-0,4%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май)
|1%
|0,9%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май)
|0,5
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
|-0,5%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (май)
|-13,6%
|9%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|73,1
|73,1
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|78,9
|79
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|189
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|266
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-24 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|567,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|208,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|10,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-225,8 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|27,5 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|11,3 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|95,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — ГОСА (реестр закрыт 01.06.2020, в заочной форме)
|16,61 — див-д 2018
|15,24 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 11.06.2020)
|22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018
|18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019
|RUB
|Селигдар — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 16.06.2020)
|0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018
|0,78 (ао), 2,25 (ап) (9м2019) + 1,42 (ао), 0 (ап) (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200626/831685580.html