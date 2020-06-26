МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу утром снижаются на фоне вернувшегося аппетита к рисковым активам, таким как акции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,18%, или на 3,25 доллара — до 1767,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,24% — до 17,852 доллара за унцию.

В пятницу на рынках наблюдается склонность к риску, в результате чего спрос на более надежные активы, к которым относится золото, находится под давлением. Так, индексы в Азии в основном растут более чем на 1%.

При этом некоторую поддержку ценам драгметалла оказывают новости о распространении коронавируса. Число случаев заражений в Соединенных Штатах в последние дни резко возросло, а, по данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. Резкое число вспышек после ослабления карантинных мер может привести к новым серьезным ограничениям и затормозить восстановление мировой экономики.