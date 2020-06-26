МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром стабилен к другим основным мировым валютам на сохраняющихся опасениях за влияние COVID-19 на состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 мск курс доллара к иене снижался до 107,09 иены со 107,19 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1223 с 1,1217 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 97,34 пункта.

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность, поскольку быстрый рост числа случаев коронавируса в США ставит под сомнение восстановление экономики. Власти штата Техас приостановили-19, а ч его открытие в связи с ростом случаев заражения новым коронавирусом и ростом госпитализаций из-за COVIDисло новых случаев заболевания по всей стране поднялось до рекордных уровней.

"Когда вы смотрите на такие вещи, как данные о бронировании ресторанов, они выглядят так, как будто они возвращаются на круги своя после резкого восстановления", — сказал агентству Рейтер директор по валютным рынкам Societe Generale Кйосуке Сузуки (Kyosuke Suzuki), отмечая, что если рост числа случаев будет продолжаться день ото дня, "людям придется пересмотреть свои сценарии возвращения к нормальной жизни".

Как отмечает Рейтер, слабый спрос вынуждает работодателей в США увольнять работников, сохраняя высокий уровень новых заявок на пособия по безработице. Их число за неделю, завершившуюся 20 июня, снизилось на 60 тысяч и составило 1,48 миллиона, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.