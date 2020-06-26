МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Газпром нефти" и "Ленты", в пятницу дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.45 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,06%, до 5,34 доллара, "Новатэка" — на 0,59%, до 153,3 доллара, "Лукойла" — на 0,35%, до 77,87 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,51%, до 5,49 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,31%, до 24,43 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 1,25%, до 28,8 доллара, "Северстали" — на 0,53%, до 12,38 доллара, НЛМК — на 0,81%, до 20,04 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,8%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,74%, до 11,89 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,36%, до 21,07 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,66%, до 4,94 доллара, бумаги "Магнита" — на 2,04%, до 13,49 доллара, расписки "Ленты" оставались на уровне предыдущего закрытия в 2,42 доллара.