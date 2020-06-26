МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу демонстрируют положительную динамику на фоне подъема на американских и азиатских биржах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.17 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,63%, до 6185,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 4935,1 пункта, немецкий DAX — на 0,06%, до 12185,85 пункта.

Рост европейских индексов в пятницу отмечается на фоне подъема на рынках США и Азии. Так, крупнейшие американские фондовые индексы выросли в среднем на 1% в четверг на фоне послаблений банковского регулирования в стране. Вслед за США оптимизм наблюдался и на биржах Азии.

В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом — в последние дни отмечается рост числа заражений в разных странах мира. Однако трейдеры сохраняют надежду на способность властей поддержать мировую экономику перед лицом данного вызова.

Аналитик Axi Corp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, не исключает, что на рынках может возобновиться ралли. "Просто инвесторам могут понадобиться более заметные катализаторы. В идеале, вакцина", — отметил эксперт.