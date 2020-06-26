МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Газпромбанк открыл книгу заявок на субординированные облигации объемом 200,375 миллиона долларов, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

Заявки на облигации банк будет собирать до 30 июня. Ориентир ставки купонов установлен в размере не более 5% годовых.

Банк планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации серии ГПБ-Т2-03Д с погашением через десять с половиной лет, выплатой полугодовых купонов и колл-опционом через пять с половиной лет.

Номинал размещаемых ценных бумаг — 175 тысяч долларов. Техническая часть размещения назначена на 3 июля. Организатором Газпромбанк выступает самостоятельно.