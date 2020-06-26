Газпромбанк открыл книгу заявок на субординированные облигации на $200,375 млн
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Газпромбанк открыл книгу заявок на субординированные облигации объемом 200,375 миллиона долларов, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации банк будет собирать до 30 июня. Ориентир ставки купонов установлен в размере не более 5% годовых.
Банк планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации серии ГПБ-Т2-03Д с погашением через десять с половиной лет, выплатой полугодовых купонов и колл-опционом через пять с половиной лет.
Номинал размещаемых ценных бумаг — 175 тысяч долларов. Техническая часть размещения назначена на 3 июля. Организатором Газпромбанк выступает самостоятельно.
https://1prime.ru/Financial_market/20200626/831687140.html