МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 51,76 копеек — до 77,5413 рубля, курс доллара уменьшился на 33,76 копейки, до 69,1284 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 41,86 копейки, составив 72,9142 рубля.