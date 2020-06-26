МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу днем сохраняют стабильную положительную динамику на надеждах на восстановление спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76% — до 41,34 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,52% — до 39,22 доллара за баррель.

В пятницу на рынке нефти отмечается подъем на фоне оптимизма вокруг перспектив восстановления мирового спроса на сырье. Агентство Рейтер, в частности, приводит слова аналитиков, которые указывают на спутниковые данные о сильном росте трафика в Китае, Европе и в США, что является признаком улучшения спроса на топливо.

В то же время трейдеров несколько беспокоит рост числа заболевших COVID-19 в ряде стран мира, в том числе в США. Так, в четверг власти штата Техас в США приостановили его открытие в связи с ростом случаев заражения новым коронавирусом и ростом госпитализаций из-за него.

В целом, как сказал агентству представитель Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu), сырьевые рынки в пятницу позитивно оценивают перспективы восстановления мировой экономики и спроса на сырье, несмотря на опасения по поводу вспышки коронавируса. "Оптимизм в отношении восстановления спроса на сырье во всем мире поддерживает цены, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом во всем мире и признаков того, что добыча сланцевой нефти в США будет расти", — сказал он.