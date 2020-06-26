26 июн — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы в пятницу колеблются. Рынки США могут завершить неделю без значительных изменений. Резкий рост количества заболевших коронавирусом в некоторых штатах вызвал опасения насчет введения новых ограничений и замедленного возобновления экономической деятельности.

Фьючерсы на S&P 500 колеблются между незначительным ростом и снижением. В четверг индекс повысился на 1,1% по итогам неспокойной сессии, в которой не было явных катализаторов.

Ряд штатов, в том числе Аризона, Техас, Южная Каролина и Флорида, зафиксировали рост количества подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за прошедшую неделю более чем на 30%, как показал анализ данных Университета Джонса Хопкинса, проведенный The Wall Street Journal. Власти Техаса в четверг приостановили реализацию планов возобновления экономической деятельности, а губернаторы некоторых штатов приняли новые масштабные меры, призванные сдержать вспышку вируса. Но другие штаты, включая Нью-Йорк, продолжили попытки восстановить деловую и социальную активность на фоне отступления инфекции.

"В настоящее время рынок, по всей видимости, находится в режиме ожидания, – пояснил Рис Херберт, старший экономист Lloyds Banking Group. – Инвесторы ищут наводки на следующий этап: увидим ли мы признаки восстановления, или же нас опять ждет опасность?"

В 12.30 по Гринвичу сегодня будут опубликованы данные по личным расходам американских потребителей за май. Они позволят оценить восстановление ключевого драйвера американской экономики. Эти данные, вероятно, отразят смягчение карантинных мер, федеральные стимулирующие программы и увеличение выплат по безработице. В апреле личные расходы падали рекордными темпами.

"С одной стороны, макроданные дают нам представление о темпах восстановления экономики, – указал Герберт. – С другой стороны, появились оправданные опасения насчет того, находится ли инфекция под контролем".

Представители сферы здравоохранения США сообщили, что в стране выявлен лишь примерно 1 из каждых 10 случаев заболевания Covid-19.

Акции банков сегодня падают на премаркете в США после того, как ФРС обязала кредиторов ограничить выплаты дивидендов и сохранить капитал, а также запретила им выкупать акции в 3-м квартале. Акции Goldman Sachs Group упали на 3,3%, бумаги Wells Fargo – на 2,7%, акции Bank of America потеряли 2,3%, акции Citigroup – 0,8%, бумаги J.P. Morgan Chase – 1,4%.

Бумаги Nike подешевели на 3,5% – производитель спортивных товаров отчитался о сокращении продаж в последнем квартал на 38%. Массовое закрытие магазинов из-за пандемии перевесило резкий рост продаж в интернете.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 1,2%. Экономические данные в континентальной Европе улучшаются на фоне снятия карантинных мер и отсутствия резкого всплеска новых случаев заражения, что поддерживает настроение инвесторов, считает Альтаф Кассам, директор инвестиционной стратегии State Street Global Advisors в Европе.

"В Европе ощущается истинное улучшение настроений, экономики, подхода центробанков", – пояснил Кассам.

Между тем американо-китайские отношения вновь обострились после того, как сенат США в четверг принял двухпартийный законопроект, который разрешает наложить санкции на китайских чиновников, воспрепятствовавших ограниченной автономии Гонконга от Пекина, а также на банки и фирмы, которые ведут с ними бизнес. Представители администрации Трампа выразили опасения, что этот законопроект может затруднить дипломатические переговоры между странами.

Ведущие азиатские индексы сегодня завершили торги с разнонаправленной динамикой. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%, японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Рынки Китая сегодня закрыты в связи с праздником.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась с вчерашних 0,674% до 0,669%.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ