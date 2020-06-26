МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. "Газпром" кратковременно в ходе торгов пятницы обгонял по рыночной капитализации в РФ Сбербанк и занимал первое место по этому показателю на фоне дивидендных новостей, следует из данных торгов Московской биржи.

Днем на максимуме рыночная капитализация "Газпрома" превышала 4,632 триллиона рублей, а общая капитализация Сбербанка была выше 4,616 триллиона рублей. Однако затем газовый гигант уступил это место. К 13.45 мск капитализация акций "Газпрома" на Московской бирже немного превышала 4,6 триллиона рублей, общая рыночная капитализация Сбербанка – выше 4,607 триллиона рублей. Сбербанк стал лидером по капитализации 3 июня.

"Дивиденды "Газпрома" ожидались на уровне 15,24 рубля на акцию, собрание акционеров не стало преподносить сюрпризы. При текущей цене дивидендная доходность бумаги превышает 7,8%, что существенно выше доходности депозитов или ОФЗ. Даже неопределённость результатов за 2020 год делают акции "Газпрома" конкурентной альтернативой безрисковым вложениям", — прокомментировал ситуацию РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Ранее часть инвесторов могла занимать осторожную позицию в отношении дивидендных ожиданий на фоне сложившейся макроэкономической ситуации, и утверждение рекомендации совета директоров сформировало увеличенный спрос. Наблюдаемое улучшение внешнего фона также поддерживает акции "Газпрома" в числе наиболее ликвидных фишек российского рынка", — также отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В ближайшей перспективе они могут продолжить волатильное движение вместе с рынком в условиях неустойчивости внешнего фона и глобальных риск-аппетитов, считает он.

Если же говорить о долгосрочных инвестициях, то "Газпром" – это одна из наиболее привлекательных дивидендных историй на рынке: в перспективе нескольких лет сегодняшние инвестиции могут приносить до 10-15% годового дохода, добавил Кочетков.