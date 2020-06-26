МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Иск инвесторов к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть марки WTI по минус 37,63 доллара за баррель рассмотрит Арбитражный суд Москвы, заявление приянто к производству, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal.

Как ранее сообщали в фирме, планировалось большое количество истцов и размер компенсации до 1 миллиарда рублей. Однако в первоначальном иске решили не заявлять сразу все требования, а включить в него только минимально необходимое количество участников, остальные будут присоединены после принятия иска к производству. Таким образом, в настоящий момент подан иск о защите интересов группы лиц, включающей 23 истца, обратившихся первыми, и требования о возмещении около 40 миллионов рублей убытков, сказали в Milton Legal.

"Дело будет рассматривать Арбитраж города Москвы. Иск уже принят к производству", — сказали в компании.

Котировки фьючерсов на WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в понедельник завершились раньше на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

В Milton Legal отметили, что инвесторы понесли серьезные убытки из-за неподготовленности Мосбиржи к торговле фьючерсами с отрицательными ценами — участники торгов были полностью лишены возможности повлиять на сделку, закрыть позицию или выставить стоп-лосс. Фактически каждый контракт принес держателям таких фьючерсов убыток в размере 46,47 доллара относительно минимальной цены 8,84 доллара, на которой торги были приостановлены.

"Инвесторы никаким образом не могли повлиять на уменьшение убытков, поскольку данная ситуация не имеет аналогов, равно как и существующее программное обеспечение не имеет функционала для торговли по отрицательным ценам. Таким образом, к исполнению данных контрактов может быть применено положение об обстоятельствах непреодолимой силы", — прокомментировал иск партнер Milton Legal Сергей Шакиров, представляющий интересы инвесторов.

По данным Milton Legal, пострадавшие инвесторы предпринимали ряд попыток найти общий язык с Мосбиржей и ЦБ, однако получили отказ на все обращения с просьбой признать недействительными результаты спорных торгов.

ЦБ в мае сообщал, что не усмотрел в действиях Московской биржи по майским фьючерсам на нефть WTI 20-21 апреля нарушений требований законодательства об организованных торгах, нормативных актов Банка России, а также собственных внутренних документов торговой площадки. При этом Мосбиржа не видит оснований для формирования резервов под разбирательства, в том числе судебные, из-за обвала майских фьючерсов WTI до отрицательных значений, так как все обязательства по данному контракту исполнены, говорил журналистам в мае финдиректор биржи Максим Лапин.