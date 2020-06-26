МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах в пятницу достигла нового рекорда за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных биржи.

По итогам торговой сессии 26 июня цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 57,943 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,25% по сравнению с показателем четверга.

При этом объем торгов составил 7,225 тысячи тонн, или 418,6 миллиона рублей.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 17 и 18 июня 2020 года. До этого бензин Аи-95 на бирже дороже всего стоил в июне 2018 года.

Цена бензина Аи-92 по итогам торгов пятницы составила 50,608 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,32% выше уровня предыдущей торговой сессии.

Объём торгов составил 14,7 тысячи тонн или 744 миллиона рублей.