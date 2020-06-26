МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу теряет в стоимости к доллару и евро, несмотря на растущие котировки нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.53 мск пятницы рос на 40 копеек — до 69,42 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 77,89 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,54% — до 41,27 доллара за баррель.

РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ

Курс доллара в четверг вернулся в диапазон 69-70 рублей и в пятницу продолжает торговаться в нем. Евро также прибавляет к рублю, но остается под отметкой в 78 рублей.

В результате рубль снижается примерно на 0,5% к доллару и евро, неся ощутимые потери по сравнению с валютами других развивающихся рынков.

К текущему моменту турецкая лира к доллару снижается на 0,03%, индийская рупия — на 0,09%, малайзийский ринггит — на 0,23%, при этом мексиканский песо растет на 0,46%, южноафриканский ранд поднимается на 1,23%.

С учетом приближающихся выходных, а также с учетом большого количества факторов неопределенности, среди которых ситуация с коронавирусом в мире, а также медленное восстановление глобальной деловой активности, риски по рублю во второй половине дня смещены в сторону умеренного ослабления, отмечает Григорий Жирнов из Нордеа-банка.

Кроме того, вчера прошел пик налогового периода, в результате чего рубль лишился данного фактора поддержки, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Неопределенный внешний фон способствует некоторому ослаблению рубля, который остается в районе 69 к доллару. Мы ожидаем сохранение торгов на текущих уровнях сегодня", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Пара доллар-рубль вчера отстояла уровень 69 рублей и сегодня пытается развить новую волну роста с ближайшей целью в районе вчерашнего максимума 69,74 рубля, пара евро-рубль в четверг пробивала ближайшую поддержку 77,55 рубля, но сегодня сумела отскочить, передвинув ее на вчерашний минимум 77,4 рубля, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС "Брокер".

Если ситуация на мировых рынках не претерпит существенного улучшения, рубль может продолжить умеренно слабеть, спускаясь к недельным минимумам, соответствующим уровню 70 рублей по доллару и 78,63 рубля по евро", — считает аналитик.

Александр Осин из "Фридом Финанс" полагает, что рубль в пятницу продолжит торговаться в диапазоне 68,8-69,7 рубля и 77,4-78 рублей за доллар США и евро соответственно.

Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития не ожидает серьезных изменений на рынках на следующей неделе. "Коронавирус и ключевая ставка ЦБ РФ отходят на второй план и не оказывают существенного влияния на рынок. Драйвером будет выступать цена на "черное золото", — добавляет он.