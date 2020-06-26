МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в пятницу на фоне новостей, которые не подтверждают оптимизма в отношении восстановления экономики США, попавшей в кризис из-за "коронавирусных" ограничений властей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,54%, до 25455 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 10087,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 3063,66 пункта.

Трейдеры обратили внимание на в целом неоднозначную макростатистику. Так, доходы потребителей США в мае снизились на 4,2%, хотя аналитики ждали более сильного падения показателя — на 6%. Но в то же время расходы выросли слабее прогнозов, только на 8,2% вместо ожидаемых 9,2%.

Основа американской экономики — потребление, и потому сальдо настроения инвесторов и спекулянтов оказалось в итоге сведено с минусом. А ещё одним сигналом к тому, что потребители не спешили вернуться к покупкам, оказались финансовые итоги американской компании спортивных товаров Nike, чья чистая прибыль по итогам 2019-2020 финансового года за счёт провального последнего квартала упала на 37%, до 2,54 миллиарда долларов. Акции компании дешевеют на 3,45% на предварительных торгах.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США ограничить дивиденды и обратный выкуп акций 34 крупнейших американских банков для поддержки капитала банковской системы.

Позднее в ходе торгов будет опубликована окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. По прогнозам, показатель в июне вырос до 79 пунктов с уровня мая в 72,3 пункта, предварительная оценка предполагала рост до 78,9 пункта.