МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ днём продолжает подниматься на умеренно позитивном внешнем фоне и корпоративных историях, однако отошел от максимумов дня на фоне замедления роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.19 мск растёт на 0,56%, до 2776,23 пункта, индекс РТС — на 0,11%, до 1258,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается в то же время на 44 копейки, до 69,46 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 77,99 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,17%, до 41,12 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов пятницы стоимость фьючерса доходила до 41,78 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" растут в цене на 0,96% на фоне одобрения акционерами рекомендации совета директоров компании дивидендов по итогам прошлого года на уровне 15,24 рубля на акцию.

Обыкновенные акции "Ростелекома" продолжают неспешное повышение и стремятся к достигнутому в феврале историческому пику 92,02 рубля, также отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"С технической точки зрения вполне возможно обновление указанной отметки в ближайшие дни и последующее повышение ближе к 95 рублям. Акции все еще не перекуплены и при положении выше поддержки 87 рублей сохраняют в том числе краткосрочную склонность к росту. Закрепление ниже 87 рублей укажет на возможность нисходящей коррекции в район 85 рублей", — считает она.

Среди растущих активов сегодня в очередной раз выделяются расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,26%), и акции ОГК-2 (+2,22%), в свою очередь обращает внимание Валерий Емельянов из "Фридом Финанса".

"Интерес инвесторов к первой бумаге невозможно объяснить с фундаментальной точки зрения. Они растут почти без остановки начиная с 15 июня. И к настоящему моменту явно вошли в состояние перегретости. Если не появится новостей, внятно объясняющих скупку ГДР TCS, возможна сильная коррекция, до 1250 рублей за штуку. От нынешних уровней это вниз на целых 15%", — говорит он.

"Рост ОГК-2 — это более понятная история: покупки происходят после годового собрания акционеров. Его участники, по всей видимости, удовлетворены встречей с менеджерами компании", — добавляет аналитик.

Среди заметно растущих бумаг также — депозитарные расписки X5 (+2,71%) и ГК "Эталон" (+1,7%), акции МКБ (+1,54%) и Магнита" (+1,37%).

Среди лидеров снижения – акции "Русгидро" (-2,25%), ИСКЧ (-1,97%), ФСК ЕЭС (-1,68%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,67%) и акции НМТП (-1,46%).

ПРОГНОЗЫ

Ближе к концу торгов не исключен выход индикаторов в минус в случае продаж на американских площадках и ухудшения настроя на нефтяном рынке, считает Кожухова.

Прорывных запланированных событий сегодня не ожидается, однако возможны сюрпризы со стороны движения котировок нефти, соглашается Емельянов.

При позитивном сценарии до конца дня возможно тестирование уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, при негативе падение составит не ниже 2750 пунктов, заключает он.